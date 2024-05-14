صندوق النقد الدولي : الذكاء الاصطناعي يهدد 60% من الوظائف

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل العالمية "مثل تسونامي".

صندوق النقد الدولي

وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مؤتمر في زيورخ أمس الاثنين، إنه من المرجح أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و40% من فرص العمل حول العالم خلال العامين المقبلين.

وأردفت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في المؤتمر الذي نظمه المعهد السويسري للدراسات الدولية المرتبط بجامعة زيوريخ "لدينا القليل من الوقت لإعداد الناس والشركات لذلك".

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة هائلة في الإنتاجية إذا تمكنا من إدارته بشكل جيد، لكنه يمكن أن يؤدي أيضا إلى المزيد من المعلومات المضللة، وبطبيعة الحال، المزيد من عدم المساواة في مجتمعنا".

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر عرضة للصدمات في السنوات القليلة الماضية، مشيرة إلى جائحة كورونا في 2020، وكذلك الحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من أنها توقعت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، مزيدا من الصدمات، خاصة بسبب أزمة المناخ، فإنها ترى أن الاقتصاد لا يزال صامدا بشكل ملحوظ.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا "لسنا في ركود عالمي"، بحسب موقع الأسواق العربية.

وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا "، في العام الماضي كانت هناك مخاوف من انزلاق معظم الاقتصادات إلى الركود، وهذا لم يحدث. التضخم الذي ضربنا بقوة شديدة آخذ في الانخفاض، في كل مكان تقريبا".

وتعرضت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، خلال توجهها للمؤتمر لمضايقات من قبل متظاهرين مطالبين باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ ومعالجة ديون العالم النامي.

سوفت بنك تعزز ربحيتها للربع الثاني على التوالي مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

سوفت بنك

عززت شركة "سوفت بنك غروب" ربحيتها للربع الثاني على التوالي بفضل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي عززت قيمة أصولها مثل "Arm Holdings".

وحققت الشركة التي يقع مقرها في طوكيو صافي دخل أفضل من المتوقع قدره 231.1 مليار ين (1.5 مليار دولار) في ربع مارس، مقارنة بخسارة صافية قدرها 57.6 مليار ين، مدعومة بمكاسب الاستثمار في الشركة القابضة وعقود المشتقات. وللعام بأكمله، أعلنت SoftBankعن خسارة صافية أقل بلغت 227.7 مليار ين، متجاوزة التوقعات.

وأعلن صندوق الرؤية عن خسارة مفاجئة قدرها 96.7 مليار ين، حيث سجل سلسلة من الخسائر الورقية الناتجة عن تراجع التقييمات في محفظة صندوق الرؤية الثاني لمئات الشركات الناشئة غير المدرجة. ويمثل ذلك حوالي 54 مليار ين من الخسائر المحققة وغير المحققة على شركات مثل "JD Logistics"، و""Better Holdco"، و"DingDong"، و"AutoStore Holdings"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" .