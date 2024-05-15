متابعات ميدانية لمراكز شباب طوخ بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، المتابعين بالادارات الفرعية بمتابعه ميدانية لمراكز شباب الادارة وذلك لتحقيق الالتزام بالمراكز وتعديل الأوضاع المخالفة، لمراقبة تنفيذ عوامل الامن والسلامة، وتقديم أفضل الخدمات للنشئ والشباب .

من خلال كلف علاء الجزار مدير ادارة شباب طوخ متابعى ادارة شباب طوخ « حسن فرج - رجب الميهي - فاطمة جادالله- محمد مسعود» لمتابعة مراكز الشباب والتاكد من انضباط العاملين بالمركز والتنبيه باهميه توافر عوامل الامن والسلامة، واهميه التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائيه، وتم التنبيه بعمل اللازم لتلافي تلك الملاحظات وجاري اتخاذ اللازم .

شملت المتابعة مراكز شباب « السفاينة - الناصرية - كفر الرجالات - الحدادين » ، كما شملت المتابعة فحص سجلات المركز الماليه والاداريه وسجلات الانشطة والايرادات والمصروفات وعوامل الأمن والسلامة وسجلات العضويه وتم تسجيل الملاحظات في سجل المتابعة .

والجدير بالذكر أن برنامج المتابعة الميدانية ياتى وفقا لتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بوضع خطة متابعة وبرنامج زمني يشمل جولات متابعة يقوم بها مديري الادارات الفرعيه لمراكز الشباب الي التأكيد علي التزام العاملين ، وتقديم الخدمات ، ومراجعه إجراءات الامن والسلامه بالمراكز ، وكذلك مراجعه الاجراءات الدفترية والاداريه وتنفيذ الانشطه ، وذلك وفقا لسياسه وزاره الشباب والرياضه برعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.