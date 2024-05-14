عاجل
عاجل.. "الديمقراطيون" يحشدون لإفشال مشروع قانون يجبر "بايدن" على إرسال أسلحة لإسرائيل
الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية: أمن الأردن والعراق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

ذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن كلاً من سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيريه الأردني والعراقي أيمن الصفدي والدكتور فؤاد حسين، عقدوا اجتماعاً اليوم، على هامش فعاليات اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالمنامة، وذلك للتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثية بينهم.

وقد شهد اللقاء قيام الوزير شكري بتجديد التأكيد على الموقف المصري الثابت بدعم استقرار العراق والأردن ضد أية محاولات للنيل منهما، وأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد على أهمية تنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث بتكثيف العمل والتعاون في إطار الآلية الثلاثية باعتبارها نموذجاً للعمل العربي المشترك، مؤكداً على أن مصر تنظر للتعاون الثلاثي من منظور شامل يهدف إلى ربط مصالح الدول الثلاث ببعضها وتعظيم الفوائد المشتركة في إطار ما يربط بينهم من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة.

وقد تطرق الاجتماع أيضاً إلى التأكيد على أهمية دخول المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت، بحيث تواكب إنجازات العلاقات الاقتصادية النجاحات السياسية التي تحققت في السنوات الماضية.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، بأن وزير الخارجية تناول آخر المستجدات المتعلقة بما تقوم به مصر من جهود مضنية ودور محوري للعمل على التوصل لوقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التشديد على الموقف المصري الثابت والداعي للإنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذا التحذير من مغبة التصعيد الذي يقوم به الجانب الإسرائيلي وتداعياته شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري سُبل حلحلة الأزمة السورية

وزير الخارجية يلتقي بنظيره الأردني على هامش الاجتماع الوزاري للإعداد للقمة العربية

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بدعم اليمن للتوصل لحل سياسي

مصر تدين الهجوم الإرهابي على محافظة صلاح الدين بالعراق

معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية للدبلوماسيين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية

السفيرة المصرية في طشقند تبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والأوزبكية

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي عواقب إصرار إسرائيل لغلق معبر رفح

انعقاد اللجنة الدائمة لمُتابعة العلاقات المصرية الأفريقية
الجريدة الورقية