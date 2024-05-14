مراسل "إكسترا نيوز": الآليات الإسرائيلية باتوا على مقربة من دخول منطقة حيوية بمدينة رفح

أكد عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، أن هناك جزء كبير من مدينة رفح الفلسطينية تحول لمناطق أشباح بعد أن هرب منها وهرع إلى المخيمات نحو 450 ألف مواطن فلسطيني بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذه المناطق من مدينة رفح الفلسطينية، مشددًا على أن مع ليل اليوم يصل عدد الهاربين من المدينة إلى مناطق أخرى 500 ألف مواطن.

بات نصف مليون مواطن فلسطيني في رفح الفلسطينية

وأشار "الغنام"، خلال لقائه عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك مأساة يعيشها سكان قطاع غزة، وبات نصف مليون مواطن فلسطيني في رفح الفلسطيني نازحين وليسوا نازحين للمرة الأولى، بعضهم قد نزحوا وتركوا بيوتهم أكثر من مرة، مؤكدًا أن منطقة شرق وجنوب مدينة رفح الفلسطينية أصبحت مناطق فارغة من السكان وهناك صور وفيديوهات تظهر هذه المأساة.

وشدد على أن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تدمر هذه المساحة من مدينة رفح الفلسطينية بعد ما هرب منها السكان، موضحًا أن الآليات الإسرائيلية باتوا على مقربة من دخول منطقة مهمة وحيوية في مدينة رفح، منوهًا بأن إسرائيل اعدت عدة مرات بأنها لن تدخل مدينة رفح الفلسطينية، ولكنها باتت الآن داخل مدينة رفح وتقصف وتدمر وتقتل وتنوع في ارتكاب المجازر بالقطاع.

ونوه بأنه في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية وفي ظل غياب الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الضرورية أصبح قطاع غزة يعيش مأساة حقيقة، وعلى الجانب الأخر هناك صراع أخر بدأ أن يظهر في المشهد، وهو صراع إسرائيل مع المنظمات الدولية المتواجدة لإنقاذ الشعب الفلسطيني سواء بالدعن