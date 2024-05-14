اتهامات بخرق قانون نقابة الممثلين.. تطورات أزمة أشرف زكي وطارق الشناوي بسبب روجينا

تلقى الناقد الفني طارق الشناوي استدعاء من قسم شرطة "مصر القديمة"، بعد البلاغ الذي قدمه نقيب الممثلين أشرف زكي ضده يتهمه فيه بسب وقذف زوجته الفنانة روجينا، بعد كتابته لمقال في إحدى الصحف عن البطولات المطلقة لروجينا في إبريل الماضي.

أشرف زكي وطارق الشناوي يدخلان ساحة القضاء بسبب روجينا

قرر أشرف زكي اللجوء للقانون فورًا من أجل الحصول على حقه تجاه ماقاله الشناوي عن زوجته والأمر متروك للقضاء المصري الذي سيفصل في هذه القضية، ومهما كان القرار فعليه أن يقبله دون نقاش.

وتحدث أشرف زكي في تصريحات خاصة للوفد انه لجأ للقضاء لاتهام طارق الشناوي له بالفساد واستغلال نفوذه كرئيس لنقابة المهن التمثيلية، لذلك جعلت الكلمة الأخيرة للقضاء.

تحدث طارق الشناوي عن أزمته مع أشرف زكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلًا:"فوجئت باتصال من قسم مصر القديمة لاستدعائي للرد على المحضر الذي أقامه الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ضدي، لأنني قبل نحو شهر وبضعة أسابيع نشرت هذا المقال، واعتبره النقيب سبا وقذفا علنيا، قطعا أقام الدعوى دفاعا عن زوجته الفنانة روجينا وأنا كتبت هذا المقال أيضا دفاعا عن روجينا التي أرى كما هو مكتوب حرفيا بالمقال أنها فنانة موهوبة، ولكن بعد ثلاث محاولات في البطولة المطلقة يجب أن تتوقف وتعود مجددا للأدوار الموازية التي برعت في أدائها، في كل الأحوال من حق أشرف وكل من يقرأ أن يختلف، ولكني ضد أن يبدد النقيب طاقته في إقامة دعوى قضائية خارج رقعة الفن".

طارق الشناوي يتهم أشرف زكي بخرق بروتوكول نقابة الممثلين

وتابع "أثق تماما في عدالة جهات التحقيق وأثق في نزاهة كل كلمة كتبتها، وفي نفس الوقت أرحب بأي آراء أخرى ترى أن روجينا نجحت في إثبات جدارتها كبطلة مطلقة، وأضيف فقط ملحوظة أخيرة أن بين نقابة الصحفيين التي أنتمي لها ونقابة المهن التمثيلية التي يرأسها أشرف زكي، بروتوكولا يقضي كل من ينتمي لأحد النقابتين قبل أن يشرع في إقامة أي إجراء قانوني يتقدم بشكوى ضد من يري أنه تجاوز في حقه، واخترق النقيب هذا التقليد الراسخ، بدلا من أن يصبح هو عنوانا للالتزام به".