"هي تستطيع للتنمية" تطلق ورشة تعليم فن الديكوباج

أطلقت مؤسسة هي تستطيع للتنمية برئاسة الدكتورة دعاء زهران، ورشة تعليم فن الديكوباج، والتي تقدمها مبادرة الست مستورة بالمؤسسة بشكلٍ مجاني بالكامل.

وتقدم الورشة الدكتورة إيمان محمد خبيرة فنون الديكوباج، على مدار ٦ أيام غير متتالية، الساعة ٤ عصرًا بمقر المؤسسة.

من جانبها أكدت الدكتورة «دعاء زهران»، رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، علي أن الحرف اليدوية النسائية، من الأمور التي تشغل العديد من القطاعات داخل المجتمع، وتتحدث عن مدى جدوى عمل المرأة في كثير من الأحيان، ولكن الأكيد أن المرأة لها العديد من المجالات التي تستطيع أن تبرع فيها وتؤدى فيها العمل بشكل جيد، من بينها بعض الصناعات مثل الصناعات الحرفية، مضيفة أن هذه الخطوة تعد جزءًا من رحلة التمكين الذاتي التي شملت تدريبات على المهارات الحياتية، مما ساعد السيدات على اكتشاف قدراتهن الشخصية وبناء الثقة بالنفس، وقد تمكنّ من خلال هذه العملية من تحقيق طموحاتهن واتخاذ خطوات مدروسة نحو مستقبل أفضل.

واوضحت «غادة مغازي»، مسئول ملف الحرف اليدوية بالمؤسسة ، أن المراة تشارك بدور كبير جدا من خلال العمل في المجتمعات المختلفة وتؤدي دور وطنى كبير يساعد ويدعم الرجال في مجال العمل.حيث تتسع نشاطات المرأة حاليا في هذا العصر ولم يعد يقتصر على فكرة البيت وتربية الأبناء، بل أصبحت شريكة للرجل في مجال العمل وكسب الرزق.