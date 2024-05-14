مدير تعليم أبوتشت يكرم عددا من العاملين المتميزين ورئيس مجلس الامناء

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الخميس 14،مايو 2024 عددا من العاملين بديوان عام الإدارة بمنحهم شهادة تقدير علي تفانيهم وتميزهم في أداء مهام عملهم.

جاء ذلك في حضور عمر السمان رئيس مجلس الامناء والآباء بالإدارة، و طلعت عبدالرشيد عضو مجلس االامناء عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء واسعد المحرزي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء وعاكف سماسيري رئيس، للشؤون القانونية شمل التكريم الدكتور عبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب وحسين عبدالحكم وحدادي صابر مسؤولي الأمن وخالد علي إداري بالشؤون القانونية وفاطمه عبدالعاطي جاد منسق العمال والاداريين كما شمل التكريم الأستاذ عمر السمان رئيس مجلس الامناء والآباء بالإدارة لجهوده الفعالة والمتميزة في خدمة العملية التعليمية بأبوتشت.

وأعرب قاصد عن خالص تهانيه للمكرمين تقديرا واعتزازا بالدور البارز الذي يقومون به في خدمة العملية التعليمية، مؤكدا أن هذا التكريم سيكون حافزا لهم لمواصلة جهودهم وتحقيق المزيد من النجاحات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح المستمر.

مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية على مكافأة العاملين المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، وتحسين أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، ويعتبر حافزاً لجميع الموظفين لبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكريم المتفوقين في أداء عملهم تشجيعًا لهم وتحفيز الآخرين.

بدورهم قدم المكرمون شكرهم وتقديرهم لمدير عام الإدارة علي هذه اللفته الطيبة وتكريمهم مشيرين ان هذا التكريم ليس لشخصهم فقط بل لجميع العاملين المخلصين في الإدارة.

كما اجري المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء 14 مايو الجاري يرافقه عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن جولة تفقدية لمتابعة الانضباط الإداري واعمال تصحيح المواد الدراسية بمدارس ابوتشت شملت جولة مدير عام الإدارة مدرسة العمرة الإعدادية بنات ومدرسة سمهود الإعدادية بنين.

وشدد مدير عام الإدارة علي ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات و سرعة الإنتهاء من اعمال تصحيح المواد الدراسية ومراعاة الدقة والتأني في تقدير الدرجات بما يعود بالنفع علي الطالب مع اعطائه حقه كاملا والدقة فى كتابة الدرجة رقما وكتابة والتوقيع بالاسم واضح للمقدر والمراجع والتأكد من رصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات وضرورة التأكد من أن نسبة 10 % تم مراجعتها من قبل الموجهين ووضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإعلان النتيجة.