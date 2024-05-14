٢٤٨ مليون جنيه لميزانية صحة قنا للعام المالي الجديد

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثالث، الميزانية العامة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، والمقررة خلال العام المالي الجديد، جاء ذلك في حضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وبحضور الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة و حمدي غلاب مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية والسادة أعضاء وممثلي وزارة المالية .

وأوضح الدكتور محمد بدران أن وزارة المالية قد أقرت تقديم ١٨٠ مليون جنية لدعم الخدمات الصحية بقطاع الصحة التابع لمديرية الصحة بقنا .

وخلال مناقشة لجنة الصحة اليوم عرض الدكتور محمد بدران إحتياجات مستشفيات وإدارات المديرية لشراء السلع ودعم الخدمات الطبية واللوجستية وضرورة زيادة القيمة المقررة بما يتلائم وتلك المتطلبات .

كما عرض بدران خلال إنعقاد اللجنة خطة التنمية الصحية بالمحافظة والتي تهدف إلي تطوير منظومة العمل ودعم الخدمة اللازمة للمواطنين، كما إستمعت لجنة الصحة للعرض التوضيحي للموقف المالي للمديرية، وأوصت بزيادة الإعتمادات المالية المخصصة للعام القادم بقيمة ٦٠ مليون جنيه عما أقرته وزارة المالية ليصبح ٢٤٨ مليون جنيه إجمالي الموازنة .

فيما أكد حمدي غلاب أن تعزيز البنود المالية للموازنة المالية الجديدة سيكون له دور كبير في زيادة نيل رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

كما أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وافق على تجديد اعتماد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة ليصبح مركزا معتمدا للتدريب والاختبارات الالكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات CUIT .

وأوضح الدكتور محمد عبد الصبور مدير المركز أن منح شهادة التحول الرقمي يعد شرطاً أساسياً لمنح أي درجة علمية للدراسات العليا، وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يواكب سعي الجامعة لميكنة الخدمات المقدمة، لجميع منتسبيها، والوصول بشكل متكامل إلى التحول الرقمي وبما يتواكب مع توجهات ورؤية الدولة المصرية نحو تفعيل استراتيجية التحول الرقمي بالجامعات المصرية .

كما نظم مركز التطوير الوظيفي بجامعة جنوب الوادى، بإشراف الدكتور محمد عمران مدير المركز دورة تدريبية عن صيانة الاجهزة العلمية حاضر فيها اللواء مهندس محمد الجندي خبير صيانة الاجهزة العلمية.

ورحب الدكتور محمد عمران مدير المركز باللواء محمد الجندي ووجه له الشكر لمشاركته الفعالة بالبرامج التدريبية بجامعة جنوب الوادي واكد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج التدريبي الهام.

وقدم اللواء محمد الجندي شرحا للأجهزة العلمية البسيطة والمتوسطة والكبيرة وتاريخ الاجهزة وتطورها كما تضمن البرنامج التدريبي شرح لمهام فني الصيانة والتعريف بالمصلحات العلمية الفنية وانواع الاجهزة العلمية والطبية .

وشهد فعاليات البرنامج التدريبي الدكتور حسن يونس مدير وحدة الأجهزة العلمية بالجامعة ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين من مختلف كليات الجامعة.