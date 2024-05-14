التموين تتسلم مليونين و400 ألف طن قمح من الفلاحين والمستحقات خلال ٤٨ساعة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان نسب توريد القمح ارتفعت بمواقع الاستلام سواء بالصوامع او الهناجر او البناكر وصلت الي 2 مليون و 400 ألف طن قمح حتي الان من مستهدف 3.5 مليون طن، واضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، ان الوزارة جهزت 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الاردب لــ 2000 جنيها ،مشيرا الي سداد المستحقات بحد اقصي 48 ساعة من التوريد،وقد تم توجيه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل علميات التوريد وحل اي مشاكل لحظة بلحظة وتذليل اي عقبات تواجة المزارعين والموردين عند التوريد .

ومن جانبه قال احمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام، ان غرفة العلميات المركزية التي يترأسها الدكتو علي المصيلحي لم تتلقي اي شكاوي حتي الان مضيفا انه يتم رفع التقارير لحظيا الي السيد الاستاذ الدكتور الوزير ، واشار معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام ان رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعاً للمزارع وساهم في زيادة عمليات التوريد مقارنه بالعام الماضي.

واكدت مديريات التموين بالمحافظات ان ارتفاع نسبة النقاوه هذا العام ساهم في حصول الموردين والمزارعين علي درجات النقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للادرب.

يذكر أن القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام حذرت نقلة من مكان لاخر الا بعد الحصول علي موافقة من مديرية التموين التابع لها الحيازة الزراعية وحذرت ايضا من استخدام القمح في صناعة الاعلاف او للزراعة السمكية