الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الملك سلمان يؤكد أن خدمة الحرمين من أهم أولويات المملكة

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن خدمة الحرمين ورعاية قاصديهما والسهر على راحتهم من أهم أولويات المملكة وأعظم اهتماماتها، موجها الجهات المعنية بتنفيذ خطط الحج وبمواصلة تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

txt

إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية 

txt

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع حفر 6 آبار للمياه في نيجيريا

وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء السعودية، اليوم الثلاثاء في جدة برئاسة الملك سلمان، حيث رحب خادم الحرمين بضيوف الرحمن الذين بدؤوا في التوافد من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج.

وتناول المجلس مجموعة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المملكة تشارك دول العالم في المساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار العالميين، والتعاون الفاعل في مجال الإغاثة الدولية، ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأعرب المجلس عن ترحيبه بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين العُزّل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية.

مواد متعلقة

فوز جامعة الملك سلمان الدولية بـ6 مراكز في مسابقة طب الأسنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول في مديريتي الخب والشعف بمحافظة الجوف

عاجل| الديوان السعودي يعلن عن دخول الملك سلمان مستشفى الملك فيصل التخصصي

جامعة الملك سلمان الدولية تنظم مسابقة القرآن الكريم

مباحثات لتنفيذ خطة التعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة IMC النمساوية

جامعة الملك سلمان تحصل على المركز الأول في المؤتمر الطبي المتكامل

محافظ جنوب سيناء يشهد الملتقى التوظيفي بجامعة الملك سلمان الدولية

انطلاق الملتقى التوظيفي الأول في جامعة الملك سلمان الدولية (صور)
الجريدة الورقية