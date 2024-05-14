المصرية زينة علي ميس أوروبا في أمريكا تكشف عن أول عمل فني لها بمشاركة نجوم عالميين في مصر

كشفت الموديل المصرية زينة علي الحاصلة على لقب ميس أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أنها ستخوض أول تجربة فنية لها في مصر وسيكون فيديو كليب مع أحد المواهب الشابة من انتاج شركتها Godfather entertainment ، التي أعلنت عن انطلاقها منذ أيام، ويشاركها فيها النجم العالمي مايكل هاريز، بحضور نجوم هوليوود منهم الفنان سنوب دوج والرابر بوستا رهيميس، والفنان الشاب أحمد كيشو والعديد من نجوم هوليوود في حفل فني ضخم.

وأشارت الفنانة زينة علي، عن أنها تنوي خلال الفترة المقبلة نقل اعمال شركتها Godfather entertainment إلى مصر لاكتشاف المواهب حبا في بلدها مصر والعديد من الدول العربية، واضافت أن الشركة متخصصة في إنتاج الموسيقى والسينما وغير من الأعمال الفنية.

وتابعت أنه خلال الأشهر المقبلة ستقيم حفلا ضخما في الولايات المتحدة الأمريكية وسيتم توجيه دعوات إلى الفنان محمد رمضان والنجم تامر حسني والعديد من النجوم لحضور حفل الشركة، موضحة أن لديها إصرار لبدء أعمال شركتها في مصر لمساعدة أهلها وناسها، ونقل الفن والموسيقى المصرية إلى أمريكا، لأن مصر لديها فنانين عظام يحب أن يتم تقديم الفن المصري من خلالهم إلى أمريكا.

وكشفت زينة علي الحاصلة على لقب ميس أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أنها تقوم حاليا بالتحضير لخوض عدد من الأفلام العربية والأجنبية، فضلا عن كشفها لإقامة مؤتمر صحفي في مصر بحضور عدد من الفنانين المصريين والعرب، مضيفة أنها ستعلن عن تفاصيل انتاج أعمال فنية مصرية أمريكية بمشاركة نجوم كبار أمثال الفنان العالمي سنوب دوج والعديد من نجوم هوليوود، مشيدة بالمناخ الفني والثقافي الرائع الذي تحظى به الساحة الفنية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها ستسعى لتقديم أعمال فنية هادفه من خلال شركة Godfather entertainment تبرز الوجه الحضاري لمصر وتصدير صورة مضيئة عن الشعب المصري العظيم من خلال إنتاج عالمي.