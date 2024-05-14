شروط وخطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج وثيقة زواج مميكنة، والتي وفرتها الدولة بعدة طرق من شأنها توفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأتاحت وزارة الداخلية ضمن الخدمات التابعة لقطاع الأحوال المدنية، عددًا من الطرق لاستخراج وثيقة الزواج من خلال السجل المدني مباشرة، أو عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك لتوفير الجهد على المواطنين.

خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- بإنشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين.

- اختيار استخراج «وثيقة زواج».

- إدخال عدد الأشخاص المستفيدين وإدخال بيانات وثيقة الزواج المطلوبة.

- الضغط على «قرأت الإرشادات وموافق على الشروط».

- إدخال بيانات مقدم الطلب ثم إدخال الكود الموجود في الصورة.

- الضغط على كلمة «إرسال الطلب».

شروط استخراج وثيقة زواج مميكنة

- تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقًا.

- كتابة بيانات الزوج والزوجة (ثلاثي – رباعي).

- أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.

شروط تحرير عقد الزواج

- يشترط أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية.

- يشترط إجراء التحاليل الطبية المطلوبة للمقبلين على الزواج.

- يشترط استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.

- الإشهاد على أن يكون شاهدي عدول يتمتعوا بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة.

- تقدير مقدم الصداق والمؤخر.

موعد تسليم وثيقة زواج مميكنة

- يجري تسليم طالب الوثيقة، في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام، من وقت تسليم الطلب إلكترونيا.

- يبلغ سعر استخراج وثيقة زواج 70 جنيها، وتصدر خلال 7 أيام عمل.