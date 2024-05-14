انطلاق بطولة القاهرة الأولى للتجديف للشركات غداً

ينعقد اجتماع فني مساء اليوم الثلاثاء 14 مايو في نادي إيسترن كومباني، استعدادًا لبطولة القاهرة الأولى للتجديف للشركات، وستقام البطولة على مدى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 15 و 16.

سيتم تنظيم سباقات التجديف داخل الصالات (الأرجوميتر) في نادي الكشافة البحرية بالدقي يوم الأربعاء الموافق 15 مايو، وفي اليوم التالي، يوم الخميس 16 مايو، ستقام سباقات القوارب في نهر النيل بالقاهرة.

تشارك 6 مؤسسات في البطولة، وهي شركة شمال القاهرة للكهرباء، وشركة جنوب القاهرة للكهرباء، وشركة الشرقية إيسترن كومباني، وبنك مصر والبنك الأهلي وبنك فيصل.

سيتنافس المشاركون في البطولة، وهم من العاملين وأبناء العاملين في تلك المؤسسات، للفوز بألقاب البطولة. ويبلغ إجمالي عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين 180.

تُعد هذه المرة الأولى التي تنظم فيها منطقة القاهرة الكبرى بالاتحاد العام الرياضي للشركات بطولة تجديف والتى يشارك فيها الرجال و السيدات.

ايضا ستشهد البطولة مشاركة جميع أنواع قوارب التجديف، حيث ستكون هناك ثمانية أنواع مختلفة من القوارب في كل مرحلة، حيث تشارك القوارب الفردية والزوجية مزدوجة المجداف والزوجية بدفة والزوجية بدون دفة والرباعية مزدوجة المجداف والرباعية بدفة والرباعية بدون دفة والثمانية، ذلك للمراحل العمرية المختلفة للرجال العمومي ورواد 35 ورواد 45 ورواد 50 بالإضافة للسيدات.

أعرب الكابتن يحيى السيد، الأمين العام لمنطقة القاهرة الكبرى بالاتحاد العام الرياضي للشركات، عن تطلعه لدعم جميع الرياضيين وخاصة رياضة التجديف من العاملين وأبناء العاملين بالشركات، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار تحقيق هذا الهدف النبيل.