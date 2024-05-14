تشكيلة الاتحاد أمام سموحة.. بواتينج في الهجوم

أعلن المدير الفني طارق العشري تشكيلة الاتحاد الرسمية لمواجهة سموحة في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام سموحة كالأتي:

حراسة المرمى.. المهدي سليمان.

الدفاع.. هشام صلاح - سيف تقا - محمود شبانة - الحبيب حسن.

الوسط.. عمر الوحش - ناصر ناصر - كريم الديب - أحمد عادل ميسي.

الهجوم.. بيجامين بواتينج - بيكالي أوبامي.

يدخل فريق الاتحاد السكندري، المباراة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، بواقع تسعة انتصارات و8 تعادلات وخمس هزائم.