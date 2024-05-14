الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيلة الاتحاد أمام سموحة.. بواتينج في الهجوم

بواتنج لاعب الاتحاد
بواتنج لاعب الاتحاد

أعلن المدير الفني طارق العشري تشكيلة الاتحاد الرسمية لمواجهة سموحة في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

txt

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تصريحات حسام حسن عن لاعبي الدوري المصري

txt

رمضان صبحي يقود بيراميدز للفوز على المصري في الدوري

وجاء تشكيل الاتحاد أمام سموحة كالأتي:

حراسة المرمى.. المهدي سليمان.

الدفاع.. هشام صلاح - سيف تقا - محمود شبانة - الحبيب حسن.

الوسط.. عمر الوحش - ناصر ناصر - كريم الديب - أحمد عادل ميسي.

الهجوم.. بيجامين بواتينج - بيكالي أوبامي.

يدخل فريق الاتحاد السكندري، المباراة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، بواقع تسعة انتصارات و8 تعادلات وخمس هزائم.

الجريدة الورقية