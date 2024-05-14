تحصين 18 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع بالإسماعيلية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، تحصين نحو 2186 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي خلال شهر ابريل الماضي بالاضافة لتحصين 10908 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية.كما تم تحصين 18336 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين 10643 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين عدد 681 رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين 233 رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، 1610 حمى الثلاثة أيام.صرح بذلك الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية.

واضاف ان مدير الطب البيطري انه على مدار شهر أبريل 2024، بنشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.



واشار أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد 2370 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد 1453515 طائر.

وفيما يخص التفتيش على اللحوم، تم ضبط 45 لحوم مجمدة، 250 كجم أبقار، 39 كجم بتلو،3036.5 كجم دواجن، 515 كجم كبدة، 800 كجم لحوم مجمدة، 78 لحوم مصنعة (بمحاضر لحوم غير صالحة)، ضبط 622 كجم أسماك، 476 كجم لحوم مصنعة (بمحاضر سحب عينات).

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود 2370 حالة، وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على 10 مزارع دواجن، هذا إلى جانب سحب ٤ عينات من عدد من الزرارع ( ماقبل البيع منها) وتبين أن الحالة الصحية جيدة.

وفيما يخص مزارع الثروة الحيوانية، تم المرور على 17 حظيرة ماشية، حيث تبين أن الحالة الصحية للمواشي جيدة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم اختبار عينات لعدد 1099 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وتحصين 400 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، وتم اختبار 1099 رأس ماشية ضد مرض الدرن ولا توجد حالات إيجابية، أيضًا تم تحصين 22 من الكلاب، وعلاج 638 ضد مرض الجرب.

وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد 9691 حالات باطنة، 25 حالات جراحة، 2319حالة طفيليات داخلية، 629 حالة جلدية، كما تم علاج 36 حالة بروتوزوا الدم.

وفي مجال العيادة البيطرية للحيوانات الأليفة، تم علاج 22 حالة باطنة، 77 حالة طفيليات داخلية، 140 حالة جلدية، ٨ حالات جراحة، كما تم عمل 30 حالة سونار، وعلاج 60 حالة تحصينات.

وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل عدد 17 حالة، وتشخيص عدد 13 حالة أمراض عقم، 2 حالة أمراض الضرع، كما تم تشخيص وعلاج 3 حالات أمراض الولادة ومضاعفاتها، وبلغت عدد حالات السونار 201، وعدد حالات المسح التناسلية 55، كما تم علاج 2 حالات أمراض ولادة ومضاعفاتها.

أما مجال التلقيح الصناعي كان إجمالي عدد التلقيحات 275 من الأبقار، وعدد 81 من إجمالي التلقيحات للجاموس.

وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد 151 ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم ترقيم عدد 1507 من الأبقار والجاموس وعدد 106 من الأغنام والماعز.

كما تم تسجيل عدد 1613 رأس ماشية، وتسجيل عدد 29 حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل عدد 167 حيوانات أليفة، واستخراج عدد 1597 بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد 1613 بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على عدد 1220 حيوان، وتم المرور على 17 منشأة بيطرية.

وفيما يخص التدريب، تم تدريب 2 من الأطباء، ٤ إداريين خلال ٤ دورات تدريبية.