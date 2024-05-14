حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة نجع حمادى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدين .

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المركز حافظ محمود و احمد فريج، ومحمد حارث رئيس قسم الاشغالات و بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية، وذلك بهدف ضبط الشارع النجعاوى .

واستهدفت الحملة شوارع المدينة ( خلف بنك القاهرة وشارع بور سعيد وشارع 30 مارس والطريق السريع ومنطقة المجتمع الجديد وشارع ١٥ مايو وشارع التحرير، وذلك لرفع جميع الاشغالات وازالة المعوقات و الباعة الجائلين الغير ملتزمين المتواجدين بالشوارع الرئيسية والفرعية التى تعرقل سير الماره والسيارات، وذلك حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة .

كما أجرى أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى، وذلك لمتابعة مجريات الأحداث المتعلقة بملف التصالحات فى ظل قانون التصالح الجديد لتقديم إجراءات التصالح في مخالفات البناء .

ومن جانبة أكد انور ان القانون رقم 187لسنة 2023م يقوم بالتيسير على المواطنين فى اجراءات التصالح لمخالفات البناء .

كما حرص رئيس المركز على تذليل جميع العراقيل والمعوقات التى تحول تقديم افضل خدمة للمواطنين فى اطار القوانين والقواعد المنظمة لتقديم إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

على هامش الجولة التفقدية التقى رئيس مدينة ومركز نجع حمادي، ببعض المواطنين المتقدمين لعملية التصالح واستمع الى آرائهم واستفسارتهم وشكواهم واصدر تعليماته الى المختصين بتيسير جميع المعوقات فى اطار القانون .

كنا نوه رمضان فؤاد مدير المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ان المركز التكنولوجى يقوم بتلقى جميع طلبات المواطنين عموما وبالاخص المتعلقة بقانون التصالح الجديد طوال ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الخامسة عصر .

فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بنجع حمادي

وعلى صعيدا آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، اليوم الاثنين، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بنجع حمادي، وذلك لإجراء اعمال الصيانة بقطاع الكهرباء بمدينة نجع حمادى .

ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائى صباح غدا الاربعاء، الموافق2024/5/15 م من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة صباحا، على المناطق التالية :-

(١) منطقة المدرسة الثانوية الميكانيكية.

(٢) منطقة الوعى الاسلامى .

(٣) منطقة مدرسة المشتركة .

(٤) منطقة محكمة نجع حمادى .

(٥) منطقة خلف المحكمة .

(٦) منطقه شارع ١٥ مايو حتى الشونة .

لذا لزم التنوية والتنبية على السادة المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه المناطق.