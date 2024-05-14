محافظ جنوب سيناء يلتقى السفير السعودى لمناقشة التنسيق في مجال السياحة

استقبل السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية، بمقر السفارة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة بين المملكة ومصر، وسبل تنميتها، وتم ومناقشه التنسيق في مجال السياحة بين جنوب سيناء وخاصه المدن السياحية مثل شرم الشيخ ودهب وباقي المدن، والمدن السياحية السعودية.

وقام محافظ جنوب سيناء بتقديم دعوة للسفير السعودي لحضور ختام سباق الهجن المقرر أقامته أواخر الشهر الجارى بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ.

كما قام بتسليم دعوة لحضور سمو الامير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي والاتحاد العربي للهجن، وتم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين الجانبين.

أهداف اللقاء تفعيل أواصر التعاون المصرى السعودى المشترك

يأتي هذا في اطار تفعيل أواصر التعاون المصرى السعودى المشترك والارتقاء بها.