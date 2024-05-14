أستاذ زراعة: مشروع مستقبل مصر لا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة (فيديو)

قال الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية في جامعة السادات بالمنوفية، إن مشروع مستقبل مصر عملاق، ولا يمكن إقامته إلا بواسطة دولة ليس أفراد، مشيرا إلى أن هذا المشروع له بينة تحتية قبل الزراعة منذ عام 2017، وهناك شبكة طرق عملاقة مثل طريق الضبعة الذي نتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس.

طريق الضبعة خدمة المنطقة اللوجيسيتة الاقتصادية

وأضاف «فتحي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البعض كان يعتقد بأن طريق الضبعة هدفه خدمة المواطنين الذين يسافرون للساحل الشمالي، ولكن في حقيقة الأمر الهدف منه خدمة المنطقة اللوجيسيتة الاقتصادية المقامة هناك بمستلزمات الإنتاج الزراعي ومخرجاته.

لدينا 3 محطات ضخمة لإعادة استخدام المياه منذ عام 2016 حتى 2022

وتابع: «لدينا 3 محطات ضخمة لإعادة استخدام المياه منذ عام 2016 حتى 2022، وطاقتهم تقرب من 4.8 مليار متر مكعب، وبفضل هذه المحطات خرج مشروع مستقبل مصر للنور»، مشيرا إلى أن مصر تعاني الفقر المائي، إذ إن حصة الفرد الواحد أقل من 500 متر مكعب في المياه سنويا.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موسم حصاد القمح وبنجر السكر ضمن مشروع مستقبل مصر أمس الاثنين، حيث استمع إلى شرح واف لمجريات المشروع من الزراعة وحتى الحصاد بأحدث المعدات الزراعية الحديثة.

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أنه يجب ألا نركز على القمح خصوصا وأن المياه المتوفرة لمصر لا تسمح بذلك، مشددًا على أن مصر قادرة على زراعة منتجات أخرى تعطي 3 أضعاف حجم إنتاج القمح، موضحًا أن هناك 12 ألف جهاز ري محوري بتكلفة كلية تبلغ نحو مليار دولار.

وتابع "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولي من المنطقة الصناعية في جهاز مستقبل مصر وبدء موسم الحصاد، اليوم الإثنين: “المشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يتم افتتاحه اليوم وفر أكثر من 70% من هذه القيمة، بالإضافة لتوفير الدولار وتشغيل العمال”، موضحًا أننا نعمل في مشروع الـ62 ألف فدان في المنيا منذ 5 سنوات تقريبا، وجرى اختيار المنيا وبني سويف لكي يعود النفع على الأيدي العاملة.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تستهدف في التشغيل تحقيق الربح ضمن الأرباح للدولة هو تشغيل الأيادي العاملة، وتابع: “المشروعات التي لا تكسب كثيرا، ولكنها تشغل عمالة كثيرا تعتبر ربحا بالنسبة للدولة، ويكون دخلها العمالة التي وراءها أسر، وهو مكسب مالي للدولة، لأن هدف الدولة توفير فرص عمل بشرط ألا يخسر المشروع، ولا نطالب القطاع الخاص بالخسارة أبدا، ونتحدث بالحيادية الكاملة في ذلك”.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة كان هدفها الأساسي توفير احتياجات المواطنين، وأن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قال إن محطات الكهرباء تحتاج 50 مليار جنيه.

وتابع “السيسي” خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل للتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، "واحنا بنفتتح سوق 500 فدان بيكلف مليارات الجنيهات علشان يقوم بالدور اللى كل الناس بتتمنى ان حاجتها تتعمل ويتحقق ده.. الدول الكبيرة اللى بتعمل الكلام ده واسواقها بالمستوى ده مش بتعملها علشان هى غنية ولكن عشان تستفيد من كل ما لديها ولا تهدر شيء".



