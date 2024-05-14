إصابة طالبين بمدرسة مبارك كول بعاهة مستديمة خلال التدريب بإحدى الشركات

كشف ولي أمر الطالب عبدالعزيز وليد عبدالعزيز، المقيد بالصف الأول الثانوي بمدرسة مبارك كول للتعليم الفني المزدوج قسم "التبريد والتكييف" بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عن حادث تعرض له نجله بسبب الإهمال داخل إحدى شركات التبريد والتكييف.

وقال وليد عبدالعزيز، إن نجله عبدالعزيز وطالب أخر يدعى عمرو سامح محمد السيد، كان يتدربا داخل إحدى شركات التبريد والتكييف، وذلك بناء على تكليف من إدارة المرسة التابع لها الطالبان.

وأوضح ولي أمر الطالب عبدالعزيز، أنه أثناء تصليح أحد التكييفات حصل إنفجار للكويل الداخلي لجهاز التكييف، مما أدى إلى إلى إصابة نجله بثقب في الأذن اليمنى، وإصابة الطالب عمرو بإنفجار في العين اليمنى وثقب في الأذن الييمنى.

وأشار وليد، إلى أن المصنع لا يوجد به السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى عدم وجود إشراف من المدرسة أثناء عملية التدريب داخل الشركة، مؤكداً : "الطلاب لم يرتدوا أي شئ لحظة التدريب من وسائل الصحة والوقاية".

وناشد ولي أمر الطالب عبدالعزيز وليد عبدالعزيز، المسؤولين بضرورة معاقبة المهمليين في واقعة إنفجار جهاز التبريد والتكييف وإصابة نجله والطالب عمرو سامح.