مدير تعليم نجع حمادي يتابع امتحانات الترم الثاني للصفين الرابع والخامس الإبتدائي

قام عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد عبد الناصر أبو الدهب، مسؤول أمن الإدارة، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى 2023/2024، بمدرسة الزهراء الخاصة بنجع حمادي، وذلك فى إطار متابعته المستمرة لتنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، لجان امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائي أثناء امتحان مادة المهارات المهنية.

واطمأن مدير عام الإدارة، من التلاميذ على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة، وعدم مواجهتهم أى مشكلات أثناء تأدية الامتحان.

وأكد مدير عام الإدارة، علي انضباط سير العملية الامتحانية، مضيفا أن الهدف الأساسى هو تحقيق صالح التلاميذ و الطلاب، مؤكدا على أن كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم، فيما يخص سير الامتحانات تركز على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للتلاميذ والطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.

يذكر أن تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي قد أدوا اليوم الثلاثاء امتحان نهاية العام في مادتي العلوم والمهارات المهنية.

وعلى صعيدا آخر نظم مركز التطوير الوظيفى التابع لجامعة جنوب الوادى بقنا، بإشراف الدكتور محمد عمران مدير المركز دورة تدريبية عن صيانة الاجهزة العلمية حاضر فيها اللواء مهندس محمد الجندي خبير صيانة الاجهزة العلمية ورحب الدكتور محمد عمران مدير المركز باللواء محمد الجندي ووجه له الشكر لمشاركته الفعالة بالبرامج التدريبية بجامعة جنوب الوادي واكد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج التدريبي الهام وقدم اللواء محمد الجندي شرحا للأجهزة العلمية البسيطة والمتوسطة والكبيرة وتاريخ الاجهزة وتطورها كما تضمن البرنامج التدريبي شرح لمهام فني الصيانة والتعريف بالمصلحات العلمية الفنية وانواع الاجهزة العلمية الطبية.

شهد فعاليات البرنامج التدريبي الدكتور حسن يونس مدير وحدة الأجهزة العلمية بالجامعة ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين من مختلف كليات جامعة جنوب الوادي .