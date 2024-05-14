ضبط مالك ورشة مستحضرات تجميل يعمل بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل يعمل بدون ترخيص بالقاهرة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل بإستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وإتخاذها مكاناً لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون تصريح.

بإستهداف الشقة ، أمكن ضبطه وعثر على كمية من الخامات و الأدوات المستخدمة فى التصنيع وعدد من العبوات المجهزة للتعبئة .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كشف رجال الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن سرقة عدد من الهواتف المحمولة من بعض الأطفال بأحد الأندية بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن سرقة عدد من الهواتف المحمولة من بعض الأطفال بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها، وتبين أنه عامل بالنادى، له معلومات جنائية.

تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأكد قيامه بالتصرف فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لمالك محل هواتف محمولة له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية.

تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط جميع الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر اندلع حريق داخل شقة سكنية فى دائرة قسم الهرم، وعلى الفور تمت السيطرة عليه ونتج عنها إصابة فتاة ونقلت الى المستشفى .

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.