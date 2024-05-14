سقوط عصابتي سرقة حقائب السيدات ومواتير مياه العقارات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات .

فقد تم ضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بأسلوب"الخطف" وبداخلها (هاتف محمول) حال إستقلالهما مركبة "توك توك - تم ضبطها " بدائرة قسم شرطة الزيتون .

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبة المشار إليها وتصريفهما للهاتف المستولى عليه بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) أمكن ضبطه وبحوزته هاتف المجنى عليها ، كما أقرا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاد عميلهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وضبط (عاطلان- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة موتور مياه من دخل إحدى العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما "هاتف محمول مجهول المصدر - مبلغ مالى".

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقة المتنوعة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما إعترفا بإرتكاب عدد (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب ، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب مخزن "خردة"– مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.

كما تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط سيدة تبلغ من العمر 26 سنة تدير كيان تعليمى وهمى بقصد الاحتيال علي المواطنين والحصول علي شهادات دراسية مزورة بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبري بالداخل والخارج وقيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام "ناردين ف ف ص" 26 سنة مدير أكاديمية خاصة ومقيمة دائرة قسم ثان سوهاج بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمركز أخميم وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فـي الإحتيال علي راغبي الحصول علي شهادات دراسية مزوره بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدي الشركات والمؤسسات الكبري بالداخل والخارج وقيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول علي تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5000 إلى 10000 جنيه للشهادة الواحدة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم إستهداف مقر الأكاديمية وضبط المتهمه وعثر علي الآتي سماعة طبية جهاز ميكروسكوب و جهاز قياس ضغط الدم و عدة كارنيهات بأسماء العديد من الطلبة في مختلف التخصصات الخاصة بالأكاديمية – عدة شهادات منسوب صدورها لإحدى الجامعات وممهوره بخاتم شعار الجمهورية بأسماء العديد من الطلاب تفيد حصولهم علي برنامج تدريبي في عدة مجالات عدة شهادات بيان تقديرات درجات منسوب صدورها لجامعات وكليات مختلفة " بأسماء العديد من الطلاب تفيد حصولهم علي تقديرات وعدة شهادات منسوب صدورها لشركة لتكرير البترول بأسماء العديد من الطلاب و دفاتر إستلام نقديه والعديد من المذكرات التعليمية الخاصة بالأكاديمية في مواد مختلفة و دفتر مدون به بعض الطلاب الملتحقين بالأكاديمية دفتر دعاية خاصة بالأكاديمية و" بطاقات عضوية خاليه البيانات ومعده للإستخدام وطلبات الإلتحاق خاليه البيانات ومعده للإستخدام وطلبات الإلتحاق الخاصة بالطلاب راغبي الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها بعض شهادات الميلاد وبعض بيانات الدرجات وكميةمن الكتب الخاصة بالتدريس بالأكاديمية.