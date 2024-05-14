المؤبد لسيدة ونجلها تخلصا من الزوج خنقا بقنا

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار تامر أحمد رضا رئيس الاستئناف ورئيس المحكمة وبحضور وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الجواد والعميد ثروت رزق الرئيسين بالمحكمة وبحضور محمد سليمان وكيل أول نيابة قسم قنا وعبد الرحمن شحاتة وكيل أول نيابة قفط وبأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك الجبلاوى ومحمد صلاح العدوى، بمعاقبة سيدة ونجلها بالسجن المؤبد بتهمة قتل زوجها في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تعود أحداث الواقعة الى شهر يونيو من عام 2022 عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثة عبدالعاطي.ع، ملقاة على الطريق العام في قرية البيجية التابعة لدائرة المركز وبها آثار خنق في الرقبة، تم إيداع الجثة بعدها داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت الأجهزة بعد عملية البحث أن مرتكبا الواقعة زوجة المجنى عليه البالغة من العمر ٤١ عامًا، ونجلها الأكبر الذي يبلغ من العمر ٢١ عامًا قاما بخنقه سويًا حتى فارق الحياة ثم حملا الجثة داخل تروسيكل وتم إلقائها على الطريق العام في البيجية ليلًا حتى تدهسه سيارة وتختفي الشبهة عنهما.

واعترفا المتهمان بعد كشف خطتهما أن سبب ارتكابهما الجريمة إدمان المجني المجني عليه للمواد المخدرة ويوميًا يقوم بالتعدي على أهل منزله بالضرب وأخذ الأموال منهم بالإكراه لشراء المخدرات وذلك باستمرار حتى وقعت المشاجرة الأخيرة وقام بالتعدي عليهم فقررا التخلص منه.

تم القبض على المتهمة ونجلها وإحالة الواقعة إلى محكمة جنايات قنا، والتي قضت بالسجن المؤبد لهما بتهمة قتل الزوج خنقًا وإلقاء جثته على الطريق .