مصدر أمني: وقف الخدمات المقدمة للأجانب المخالفين

قال مصدر أمنى أنه من المقرر إنتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لإستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات يوم 30 /6/2024 .

وأضاف أنه سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة إعتباراً من 1/7/2024.

كما كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة أحد العقارات بمنطقة مساكن الجوهرة ببورسعيد.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى ، وبسؤاله قرر تضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة 2 شباك ألوميتال من العمارة محل سكنه ، وأنه عثر عليهما فى وقت لاحق بأحد الحدائق المجاورة للعقار ، بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية").

زكان قد قررت نيابة ثان مدينة نصر، حبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على سيدة واصابتها ،كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل كشف المخدرات

واستمعت النيابة لأقوال المجتى عليها التى تعرفت على المتهم بسرايا النيابة ،وقالت إن المتهم توقف بسيارته فى الشارع بحجة انه يريد شرب مياه ثم فوجئت بتهديده لها بسلاح أبيض وحاول الاعتداء عليها،ولكنها تمكنت من الهرب.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ لجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات) بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه "مقيم بدائرة قررت نيابة ثان مدينة نصر"، التي قررت حبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على سيدة واصابتها ،كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل كشف المخدرات .) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.