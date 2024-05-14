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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الطاهري: مصر تباشر دورها الدائم لإيقاف نزيف الدماء الفلسطينية

الإعلامي أحمد الطاهري
الإعلامي أحمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن مصر تلتزم بدورها وحرصها الدائم على وقف نزيف الدماء الفلسطينية، مشيرا إلى أن مقررات القمم العربية السابقة منذ عام 2002 وحتى اليوم، تعتبر مرجعية استراتيجية للعرب فيما يتعلق بالسلام مع إسرائيل. 

وأضاف أن النضج العربي يميز الآن بين أولويات كل دولة عربية ومحددات سياستها الخارجية، ولكن الموقف العربي ثابت فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل والسلام معها، ومرجعيته هي مقررات قمة بيروت في 2002 والمبادرة العربية للسلام. 

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وأشار خلال تصريحات على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الوضع الحالي أسوأ بكثير منذ اندلاع الأزمة قبل 6 أشهر، حيث تم التلاعب بأمن أربع دول عربية وشهدنا سجالًا بين دول دخيلة على الإقليم. 

وأكد أن مصر بذلت جهودًا مضنية لوقف النزيف الفلسطيني، ولكن الأمور وصلت إلى نقطة خطيرة تفرض تحديًا على القمة العربية ويتعين على القادة العرب التصدي لهذه التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

 إن انعقاد القمة أولوية عربية للإبقاء على الحد الأدنى من العمل العربي المشترك، والحفاظ على جامعة الدول العربية واستمرارية ودورية انعقاد القمة العربية ليست أمرا هامشي أو شكلي.

وأضاف خلال تصريحات على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه إذا لم تنعقد مثل هذه القمم وإذا تراجع دور الجامعة العربية وإذا تم تهميش دور الجامعة العربية فلا حديث عن غاية العمل العربي المشترك، وهذه الغاية تواجه تحديات كثيرة للغاية على المستوى الأمني والاستراتيجي.

وتابع أن هذا الإقليم ضربته سيولة منذ عام 2011 ولم يلبس أن يتماسك إلا وتضربه موجة من الإرهاب ثم ينفجر صراع مثل الذي انفجر في السابع من أكتوبر، فهذه القمة ضرورية وربما تأخرت في انعقادها.

 

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