استمرار المراجعات النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي بإدارة بسيون

استمرت فعاليات المراجعات النهائية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، حيث تمت المراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي، بإدارة بسيون التعليمية اليوم بقاعة نادي بسيون الرياضي مادة الكيمياء، والاقتصاد والإحصاء، والتي شهدت إقبالا طلابيا وحضورا كثيفا للطلاب حيث وصل عددهم 410 طالب وطالبة.

ووجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشكر والتقدير للأستاذ محمد أبو ليمون، مدير عام إدارة بسيون التعليمية، والسادة القائمين علي استمرار وتفعيل المراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي، والأستاذ السيد المهر، مدير إدارة الشباب والرياضة ببسيون، والاستاذ أيمن الغرابلي، المنسق العام ، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وفي ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب؛ سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من مسئولياتها الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بمستوياتها كافة، وتنفيذ للكتاب الدوري رقم ١٣ بتاريخ 15/4/2024 .