ضبط المتهم بالنصب على مواطنين بالقليوبية

ضبطت أجهزة الامن بالقليوبية شخص له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنية بحجة تسفيرهم للخارج واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال " وذلك بشراء عقارات وتاسيس شركات ووحدات سكنية وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام احد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنية متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج .

توصلت التحريات الى ان المتهم له معلومات جنائية وانه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وقيامه باخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.

وقدرت قيمة الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .