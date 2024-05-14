أزهرالغربية يدعو الطلاب للاشتراك في مبادرات وزارة الاتصالات

تدعو منطقة الغربية الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، طلابها للاشتراك في المبادرات الصيفية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن مبادرتي (براعم مصر الرقمية)، و(أشبال مصر الرقمية)، مشروع صيفي لمدة ٣ شهور، والتسجيل من الآن وحتى 31/5/2024، مع مراعاة التسجيل باسم الأزهر الشريف وتسجيل اسم الطالب المسجل بالمعهد.

وتتاح المبادرة الأولى (براعم مصر الرقمية)، لتلاميذ الصفوف (الرابع، والخامس والسادس) الابتدائي فقط، ويتم التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://demi.gov.eg/Summer24

كما تتاح المبادرة الثانية (أشبال مصر الرقمية)، لطلاب الصفوف (الأول والثاني والثالث) الإعدادي، ويتم تسجيل الطالب من خلال الرابط التالي:

https://deci.gov.eg/Summer24

ويقوم على هذه المبادرة بمنطقة الغربية الأزهرية الأستاذ محمد نعمان، منسق المبادرة، تحت إشراف الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.