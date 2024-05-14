حبس سائق لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى تجارة الأدوية.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس سائق والشهير بمستريح الأدوية بالهرم وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من 4 مواطنين، بتضررهم من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم.

كشفت التحريات قيام المتهم بالتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

كما قررت نيابة ثان مدينة نصر، حبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على سيدة واصابتها ،كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل كشف المخدرات .

واستمعت النيابة لأقوال المجتى عليها التى تعرفت على المتهم بسرايا النيابة ،وقالت إن المتهم توقف بسيارته فى الشارع بحجة انه يريد شرب مياه ثم فوجئت بتهديده لها بسلاح أبيض وحاول الاعتداء عليها،ولكنها تمكنت من الهرب.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجارى تبلغ لجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات) بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه "مقيم بدائرة قررت نيابة ثان مدينة نصر"، التي قررت حبس سائق أوبر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على سيدة واصابتها ،كما أمرت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل كشف المخدرات .) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.