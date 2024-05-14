سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 14-5-2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-5-2024، بالبنوك العاملة في مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 47.02 للشراء، 47.12 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 47.02 للشراء، 47.12 جنيه للبيع، كما سجل بنك القاهرة 47.02 للشراء، 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية التالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.02 جنيه للشراء.

47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.02 جنيه للشراء.

47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.02 جنيها للشراء

47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.02 جنيها للشراء.

47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.02 جنيه للشراء.

47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

استقر الدولار الثلاثاء، مع ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع والتي من المرجح أن تحدد توقعات أسعار الفائدة الأميركية، في حين ظل الين هائما قرب أدنى مستوى في أسبوعين مما أثار مخاوف بشأن تدخل حكومي.

وعدل المتعاملون عن توقعاتهم لنسب خفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب التضخم المرتفع، ويتوقعون الآن خفضا بواقع 42 نقطة أساس على مدى العام مقارنة بتوقعات في بداية العام بخفض يبلغ 150 نقطة أساس.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 60 بالمئة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 75 بالمئة قبل شهر.

وتتجه كل الأنظار إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية 0.3 بالمئة على أساس شهري في أبريل، بانخفاض من 0.4 بالمئة في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وتصدر في وقت لاحق الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركية، والتي تترقبها الأسواق بحثا عن إشارات حول ما إذا كان التضخم في طريقه نحو ما يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وسجل اليورو تراجعا طفيفا إلى 1.0786 دولار ولكنه سجل ارتفاعا بنحو واحد بالمئة حتى الآن هذا الشهر، وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2559 دولار مرتفعا 0.5 بالمئة تقريبا حتى الآن في مايو.