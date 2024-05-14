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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

26 مايو.. بدء تسليم الأراضي السكنية المميزة بمدينة أسوان الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 26/5/2024، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة بالحي الرابع  بمدينة أسوان الجديدة لحاجزيها في أيامٍ محددة.

وأوضح المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة – المشرف على مدينة توشكى، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 7 من 1 : 11، والقطع من 14 : 20، يوم الأحد 26/5/2024، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 27/5/2024، والقطع من 41 : 55، ومن 57 : 60، يوم الثلاثاء 28/5/2024، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 29/5/2024، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 30/5/2024.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 101 : 118، يوم الأحد 2/6/2024، والقطع من 120 : 146، يوم الإثنين 3/6/2024، والقطع من 147 : 168، يوم الثلاثاء 4/6/2024، والقطع من 169 : 177، يوم الأربعاء 5/6/2024، والقطع بالمجاورة الثامنة من 23 : 25، يوم الخميس 6/6/2024، وتم تخصيص عدة أيام  لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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