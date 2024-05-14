الثلاثاء 14 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مئات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" في ذكرى احتلال فلسطين

الأقصى
الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وسط دعوات لاقتحام جماعي؛ إحياء لذكرى احتلال فلسطين.

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وأدى المستوطنون، الذين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، طقوسًا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند قبة الصخرة. 

 

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

 

220 يوما من العدوان.. ومزيد من الشهداء والمصابين فى قطاع غزة

بالتزامن مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ220 ، مخلفاً مزيداً من الشهداء والمصابين، تركز القصف في الساعات الأخيرة على مدينة رفح جنوبي غزة، وإجبار أهالي مخيم جباليا شمالاً على المغادرة بعد توسيع الاحتلال عملياته هناك والاستمرار على الابادة الجماعية .

 

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مساء امس الاثنين في منشور على منصة إكس أن القصف الإسرائيلي وأوامر التهجير في شمال غزة "أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لآلاف العائلات".

 

 

وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع شهداء ومصابين إثر غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت منازل برفح جنوبي القطاع ومدينة غزة ومخيم جباليا شمالاً.

 

وتحاول آليات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في وسط مخيم جباليا وسط اشتباكات ضارية مع فصائل المقاومة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على مراكز إيواء في المخيم.

 

وأُصيب عدد من المواطنين في القصف المدفعي الذي استهدف مناطق مختلفة في المخيم، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية مناطق سكنية مكتظة في بلوك 2، وبلوك 4، في المخيم. 

 

واستهدفت قوات الاحتلال مركبات إسعاف تحاول التحرك داخل المخيم، للوصول إلى المصابين.

 

 

وفي السياق، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفلة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في حي البرازيل جنوب شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

كما استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفق "وفا".

 

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، برّاً وبحراً وجوّاً، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35034 مواطناً، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78755 آخرين، في حصيلة غير نهائية نشرتها وزارة الصحة في غزة اول أمس الأحد.

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