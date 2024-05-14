محافظ القاهرة: نعمل على توفير كل أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوزيع ١٣ كرسيا كهربائيا متحركًا على عدد من ذوى الهمم فى إطار مبادرة محافظة القاهرة "أيدينا معاكم" بالتعاون مع احدى مؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على توفير كل أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع، وإشراكهم فى كافة الأنشطة والمجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتمكين ذوى القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرا بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم

كما أكد محافظ القاهرة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيراً بذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم مشيرًا إلى حرص رئيس الجمهورية على التوجيه المستمر بتلبية كافة احتياجاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحى الحياة.

وثمن اللواء خالد عبد العال دور الجمعيات الاهلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة ولتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات.



شهد الحفل حضور م . حازم الأشمونى السكرتير العام ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكد استمرار تنفيذ الخطة التى وضعتها محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف الحملات المسائية والنهارية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.



وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء مصر الجديدة بشوارع الأهرام وإبراهيم اللقانى وروكسى وأبو بكر الصديق، وروض الفرج، والزاوية الحمراء بمدينة النور والقصيرين، ومنشأة ناصر، وباب الشعرية، وشبرا، وحدائق القبة، والزيتون، والمرج، والنزهة، والسيدة زينب، وغرب مدينة نصر، والساحل بشوارع منية السيرج والخلفاوى وأحمد حلمى، ومصر القديمة، والأميرية، وشرق مدينة نصر، وحلوان، وعين شمس، وغرب القاهرة، والسلام أول، وطره، ودار السلام، والمعصرة، تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والأكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وكلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.