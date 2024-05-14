الإمام الأكبر يوجه باستقبال طلاب الثانوية بمعاهد غزة ببيت شباب 15 مايو

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باستقبال طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي من طلاب معاهد غزة، المتواجدين في مصر، في بيت شباب 15 مايو التابع للأزهر، لتوفير الإعاشة والإقامة طوال فترة الامتحانات؛ حرصًا على مستقبلهم وعدم إضاعة سنة دراسية عليهم.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر وجه بضرورة التواصل مع الطلاب، ورعايتهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وذلك في ظل الظروف التي مروا بها، مبينًا أن فضيلته يتابع أخبارهم لحظة بلحظة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

تخصيص معلمين في جميع المواد للمراجعة مع الطلاب

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم تخصيص معلمين في جميع المواد للمراجعة مع الطلاب، وتبسيط المواد لهم، وشرح ما لم يتم شرحه لهم، حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات على الوجه الأكمل، كما سيتم استقبال الطلاب فورًا لتسكينهم في بيت شباب ١٥ مايو التابع للأزهر، الذي سيعمل على تحقيق جو مناسب للطلاب وتوفير بعض سبل الترفيه لهم، لرفع روحهم المعنوية.

وتنطلق امتحانات الشهادة الثانوية لطلاب غزة من يوم السبت المقبل الموافق ١٨/٥/٢٠٢٤ بمادتي الفقه والإنشاء للقسم الأدبي، ومادتي الفقه والحديث للقسم العلمي، وتنتهي امتحانات القسم الأدبي يوم الاثنين الموافق ٢٤/٦/٢٠٢٤، في حين تنتهي امتحانات القسم العلمي يوم السبت الموافق ٢٩/٦/٢٠٢٤.

بتوجيهات شيخ الأزهر.. انطلاق القافلة السابعة لبيت الزكاة والصدقات لإغاثة غزة

في سياق آخر أطلق «بيت الزكاة والصدقات»، الاثنين، القافلة الإغاثية السَّابعة لدعم أهالينا في غزة وإغاثتهم، وذلك ضمن الحملة الدولية «أغيثوا غزة». وذلك توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء، والمشرف على بيت الزكاة والصدقات

(٢٠٠٠) طن من المواد الغذائية



تضم القافلة (١١٥) شاحنة، تحمل على متنها ما يقارب (٢٠٠٠) طن من المواد الغذائية: (الزيت والدقيق والأرز والسمن والمكرونة والمعلبات السريعة التحضير والتمور والأجبان والألبان والمياه)، بالإضافة إلى المستلزمات الطبيَّة والمعيشيَّة، واحتياجات الأطفال وكبار السِّنِّ وذوي الهمم، وكميات كبيرة من المفروشات والملابس والمراتب.

أكثر من (٨٥) دولة حول العالم



شارك في تجهيز قافلة «بيت الزكاة والصدقات»، مؤسسات من أكثر من (٨٥) دولة حول العالم، تتصدرهم الأردن وإندونيسيا وألمانيا وبنغلاديش؛ حيث انطلقت من مقر مشيخة الأزهر ظهر اليوم متجهة إلى ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينيَّة، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة لإغاثة أشقائنا في قطاع غزة.

القافلة السابعة على مستوى حملة «أغيثوا غزة»



تُعدُّ هذه القافلة هي السابعة على مستوى حملة «أغيثوا غزة»، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في أكتوبر الماضي، وسارعت العديد من الدول للمشاركة فيها؛ تلبيةً لنداء شيخ الأزهر لدعم أهالينا في غزة وإغاثتهم، كما أنها تأتي في إطار جسر الإغاثة الذى أطلقه «بيت الزكاة والصدقات» في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، على ما يقارب السبعة أشهر، وسط كارثة إنسانية وصحية تزداد تفاقما يومًا بعد يوم، ما نتج عنه استشهاد أكثر من (٣٤) ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من (٧٧) ألفًا آخرين، وسط حرب إبادة وتجويع يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة؛ حيث تم تسيير (٤٤٠) شاحنة، حملت على متنها ما يقارب (٨٠٠٠) طنٍّ من المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة.

على الجانب الآخر أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعية شاملة في جميع محافظات الجمهورية تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال بعنوان: « فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا » بمشاركة وعاظ الأزهر وواعظاته في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف جهود التوعية للمواطنين خاصة في المناسبات والمواسم المختلفة.

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الإسلام حثّ على العمل والسعي في هذه الأرض، من خلال عمارة الأرض واتخاذ الأسباب المشروعة الكافلة للعيش عليها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التكاسل في العمل والاتكال على الآخرين؛ وقرر لنا أن اليد العُلْيَا خير من اليد السُّفْلَى.