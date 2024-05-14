مصرع شخص اصطدمت به سيارة مسرعة

لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة، أعلى الطريق الدائرى فى منطقة الهرم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى مشرف غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى فى دائرى الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وانتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفى سياق اخر فقد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على مديرة أكاديمية خاصة تبلغ من العمر 26 سنة تقيم بدائرة قسم ثان سوهاج لقيامها بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص وممارسة نشاط إجرامى في النصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة حتى يتمكنوا من العمل بالشركات الكبرى داخل مصر وخارجها مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام "ناردين . ف . ف . ص" 26 سنة مدير أكاديمية خاصة ومقيمة دائرة قسم ثان سوهاج بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص تحت مسمى " الأكاديمية الخاصة " الكائنة دائرة مركز أخميم وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فـي الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبري بالداخل والخارج وقيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين " 5000 " إلى "10000"جنيه للشهادة الواحدة والإستيلاء على أموالهم تحت ذات الزعم .

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم إستهداف مقر الأكاديمية وضبط المتهمة وعثر على الآتي [سماعة طبية - جهاز ميكروسكوب – جهاز قياس ضغط الدم – عدة كارنيهات بأسماء العديد من الطلبة في مختلف التخصصات الخاصة بالأكاديمية – عدة شهادات منسوب صدورها لجامعة محددة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية بأسماء العديد من الطلاب تفيد حصولهم على برنامج تدريبي في عدة مجالات - عدة شهادات بيان تقديرات درجات منسوب صدورها لجامعة محددة " كلية محددة " بأسماء العديد من الطلاب تفيد حصولهم على التقديرات المبينة بها – عدة شهادات منسوب صدورها لشركة لتكرير البترول بأسماء العديد من الطلاب – عدد دفاتر إستلام نقدية – العديد من المذكرات التعليمية الخاصة بالأكاديمية في مواد مختلفة – دفتر مدون به بعض الطلاب الملتحقين بالأكاديمية دفتر دعاية خاصة بالأكاديمية – عدد من بطاقات العضوية خالية البيانات ومعدة للإستخدام – العديد من طلبات الإلتحاق خالية البيانات ومعدة للإستخدام – العديد من طلبات الإلتحاق الخاصة بالطلاب راغبي الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها بعض شهادات الميلاد وبعض بيانات الدرجات – العديد من الكتب الخاصة بالتدريس بالأكاديمية ] .

وبمواجهة المتهمة أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية جثة غريق من مياه نهر النيل أسفل كوبرى الجامعة بدائرة قسم الجيزة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوجود غريق من نهر النيل بمنطقة الجيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجري نقلها إلي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.