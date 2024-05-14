القمة العربية تختتم الأعمال التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية

تنتهى اليوم الثلاثاء الأعمال التحضيرية للقمة العربية، والمقرر إقامتها في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الخميس المقبل، وذلك بانعقاد اجتماعين على مستوى وزراء الخارجية العرب.

ويبدأ اليوم فعالياته بانعقاد اجتماع هيئة متابعة وتنفيذ القرارات على المستوى الوزاري، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من القرارات التي تم اتخاذها خلال القمة الماضية.

وتتشكل اللجنة من 6 دول وهم "ترويكا" القمة، وهم البحرين (رئاسة القمة الجديدة في دورتها الثالثة والثلاثين)، والسعودية (رئاسة القمة المنقضية)، والجزائر (رئيس القمة الحادية والثلاثين).

فيما تتكون كذلك من "ترويكا" المجلس الوزاري وهي موريتانيا (الرئيس الحالي)، واليمن (رئيس الدورة المقبلة)، والمغرب (رئيس الدورة السابقة).

وسينعقد اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وذلك في إطار التمهيد لأعمال القمة العربية ووضع اللمسات الأخيرة على مشروعات القرارات السياسية التي من المقرر مناقشتها وإقرارها من قبل القادة العرب.