حياة الفهد تعود للماراثون الرمضاني 2025 (تفاضيل)

تفاجئ جمهور الفنانة الكويتية حياة الفهد بقرار عودتها للسباق الرمضاني العام القادم 2025 وذلك بعد غياب عن الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، لأول مرة منذ 27 عامًا.

الفنانة الكويتية حياة الفهد

وستعود حياة الفهد مع نخبة من النجوم في الخليج والكويت في عمل درامي ضخم وفقًا لما أشار إليه حساب مختص بأخبار المشاهير، و سيبدأ تصوير المسلسل قريبًا في دولة الكويت، ورشِّح لبطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم: حسن البلام، وسحر حسين.

وأشار الحساب أن العمل من كتابة الدكتور حمد الرومي، الذي تعاون مع الفنانة الكويتية هدى حسين في أعمال درامية ناجحة، من بينها: "يوم أقبلت"، و"كف ودفوف"، و"ملح وسمرة".





وتداول رواد السوشيال ميديا شائعات حول مرض الفنانة الكويتية حياة الفهد وتعرضها لوعكة صحية بسببها تغيبت عن السباق الرمضاني لعام 204 وهو ما نفته الفنانة، وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام:" مبارك عليكم شهر رمضان الكريم وكل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم ان شاء الله".

وأضافت:"احب أن اطمئن جمهوري العزيز انني بخير ولله الحمد وكل ما يتوارد في التواصل الاجتماعي لا صحة له لى محبتكم وتواصلكم للاطمئنان علي، لكم كل الشكر، وربي لا يحرمني من محبتكم، ويحفظكم، ويبعد عنكم كل سوء، وأطالب الجمهور ووسائل الإعلام بالتأكد من صحة الأخبار التي يتم تداولها قبل نشرها".

آخر أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد

كان مسلسل "قرة عينيك" الذي عرض العام الماضي، ولعبت بطولته إلى جانب كل من بثينة الرئيسي، وسعاد علي، وعبد العزيز آل نصار، وشيماء علي، ومحمد الدوسري، وجسدت خلاله دور "كلثم" التي تتعرض للسجن لمدة 25 عام ظلمًا، ثم تخرج من السجن وتحاول التواصل مع بناتها اللواتي يرفضن ذلك، فتسعى خلال الأحداث إلى إعادة لم شمل العائلة.