حسام حسن يقود تشكيل سموحة المتوقع أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم في الإسكندرية مواجهة قوية تجمع الثنائي الاتحاد وسموحة، ضمن منافسات الدوري العام المصري الممتاز لهذا الموسم.



ويرغب سموحة والاتحاد في خطف الثلاث نقاط، خاصة وأن الفريقان يبحثان عن تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز بالمباراة.

تشكيل سموحة المتوقع أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: الهانى سليمان .

خط الدفاع: جايتس أرثر ، مصطفى ميدو ، طارق علاء ، محمد سعيد.

خط الوسط: إسلام جابر ، أبو بكر ليادى ، محمد "كناريا" ، عمرو قلاوة.

الهجوم: فادى فريد ، دوك ودودو .

يذكر أن سموحة يأتي في المركز الثامن بجدول الترتيب، ب31 نقطة، من 21 مباراة، بعدما حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل 7 لقاءات وتلقى 6 هزائم.

بينما يحتل الاتحاد السكندرى، المركز الرابع بالترتيب بعد الانتصار على المقاولون اليوم برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة، نجح في الفوز بـ 9 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وتلقى 5