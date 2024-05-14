ضبط مزارع شرع في التخلص من نجل شقيقه بطلق ناري بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي سائق يبلغ من العمر 27 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري أعلى الظهر من الناحية اليسرى تعدى عليه عمه بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على ملكية مضيفة ميراث بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حمدون . ج . م . ج" 27 سنة سائق يقيم بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري أعلى الظهر من الناحية اليسرى (إدعاء تعدي آخرين) وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم عمه "هلال . م . ج . ا" 59 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلاف علي ملكية مضيفة بذات الناحية آلت إليهما بالميراث .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في منزل بسبب ماس كهربائي وامتدت النيران لمنزل مجاور نتج عنه إصابة ربة منزل تبلغ من العمر 35 سنة بحروق نارية بالوجه والذراع الأيسر أثناء مشاركتها في إخماد الحريق وجرى نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وكانت التلفبات عبارة عن احتراق بعض المنقولات المنزلية وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بنشوب حريق في منزلين بدائرة المركز وإصابة ربة منزل .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين إندلاع حريق بغرفة بالطابق الثالث في منزل مكون من ثلاثة طوابق ملك "كرم . م . ا ا" 32 سنة عامل زراعي يقيم بذات الناحية وامتد الحريق لمنزل ملاصق ملك "عمر . ع . ا . م" 26 سنة طالب يقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة.

نتج عن الحريق إصابة شقيقة مالك المنزل الأول "إنتصار . م . ا . ا" 35 سنة ربة منزل ومقيمة بذات المنزل بحروق نارية بالوجه والذراع الأيسر وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

وبسؤال مالكي المنزلين قررا بمضمون ما سبق ورجحا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في غرفة بمنزل الأول وأضافا أن التلفيات انحصرت في إحتراق بعض المنقولات المنزلية ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .