شكري لبلينكن: عملية رفح تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة

تلقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الأمريكى، أنتونى بلينكن، تناول خلاله تطورات الأوضاع فى قطاع غزة.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن «شكرى» ونظيره الأمريكى تباحثا بشكل مستفيض حول الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف «أبوزيد» أن «شكرى» جدد لنظيره الأمريكى التأكيد على العواقب الإنسانية الوخيمة التى ستطال أكثر من 1.4 مليون فلسطينى نتيجة إغلاق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق، مشددًا على حتمية إعادة إنفاذ المساعدات التى توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع.

وكشف متحدث الخارجية أن الوزير أكد لنظيره الأمريكى المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة، وفى مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة.

وشدَّد الوزيران على أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.