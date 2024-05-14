عاجل
ابراهيم حسن يوضح حقيقة المعلومات الخاطئة على لسان مدرب المنتخب.. والجبلاية تكشف السر
الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الفروسية يُثني على تنظيم سموحة بطولة الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

توجه الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة الدكتور اسماعيل شاكر ، بالشكر والتقدير إلى مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر ، ولجنة الفروسية بنادى سموحة بقيادة المهندس محمد فريد ، علي التنظيم والمستوي الرائع الذي ظهرت عليه فعاليات بطولة الجمهورية المقامة علي ملاعب نادى سموحة الرياضي والتي تقام لاول مره منذ مايقرب من ٢٥ عام داخل نادى سموحة ، والتأكيد علي ان نادى سموحة صرح رياضي كبير قادر دائما علي استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى .

txt

جاريدو: أرشح الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.. ومن يدربه محظوظ

كما توجه الدكتور اسماعيل شاكر بالشكر الي اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية علي اهداء درع المحافظة ، والمهندس فرج عامر ، علي إهداءه درع نادى سموحة الي رئيس الاتحاد.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية وقفز الحواجز للدرجات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، بمقر نادى سموحة الرياضى فى الاسكندرية، والتى تستمر حتى 11 مايو الجارى.

مواد متعلقة

موعد ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي
الجريدة الورقية