الفروسية يُثني على تنظيم سموحة بطولة الجمهورية

توجه الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة الدكتور اسماعيل شاكر ، بالشكر والتقدير إلى مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر ، ولجنة الفروسية بنادى سموحة بقيادة المهندس محمد فريد ، علي التنظيم والمستوي الرائع الذي ظهرت عليه فعاليات بطولة الجمهورية المقامة علي ملاعب نادى سموحة الرياضي والتي تقام لاول مره منذ مايقرب من ٢٥ عام داخل نادى سموحة ، والتأكيد علي ان نادى سموحة صرح رياضي كبير قادر دائما علي استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى .

كما توجه الدكتور اسماعيل شاكر بالشكر الي اللواء محمد الشريف ، محافظ الاسكندرية علي اهداء درع المحافظة ، والمهندس فرج عامر ، علي إهداءه درع نادى سموحة الي رئيس الاتحاد.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية وقفز الحواجز للدرجات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، بمقر نادى سموحة الرياضى فى الاسكندرية، والتى تستمر حتى 11 مايو الجارى.