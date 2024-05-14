جاريدو يعلن مقاطعته لمباراة الزمالك ونهضة بركان

أعلن خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري مقاطعته لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، وذلك بعد العقوبات التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحق ناديه.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عدم خوض نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية؟ حزين للغاية والوضع مؤلم".

وأضاف المدرب الإسباني: "عدم مشاركة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية كان لأسباب لا تخصني، وتبعد عن كرة القدم".

وتابع: "كنا نتدرب كثيرًا حتى نفوز بهذه البطولة، وكنا نجتهد ونتدرب حتى نلعب المباراتين أمام نهضة بركان، ثم المواجهتين لم يتم لعبهما، لأسباب بعيدة عن كرة القدم".

وأتم خوان كارلوس جاريدو تصريحاته: "لم أشاهد مباراة نهضة بركان والزمالك لأنني حزين، الكاف ظلمنا في قراراته بشأن مباراتي اتحاد العاصمة ونهضة بركان، ولا أريد الدخول في تفاصيل هذه الأزمة".