حريق بجراج الإسكندرية وتفحم 4 سيارات

شب حريق هائل داخل جراج سيارات في شارع أمير البحر، بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، وأسفر عن تفحم 4 سيارات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق جراج وتفحم سيارات في الشارع المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة، فيما تحرر المحضر اللازم لتتولى الجهات المعنية التحقيقات.

وكان قسم شرطة الجمرك، تلقى بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في منزل كائن في شارع الحجاري، بحي الجمرك وسط الإسكندرية، دون وجود خسائر بشرية أو مادية

وفي سياق متصل اندلع حريق في وحدة سكنية بمنزل كائن بشارع الحجاري، في منطقة الجمرك، وسط المحافظة وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بوسط الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين صحته، فيما تحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتحرر المحضر اللازم لتتولى الجهات المعنية التحقيقات.