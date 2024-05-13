غدا.. محاكمة قاتل إمام مسجد في الأميرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل إمام مسجد في الأميرية، ومن المقرر حضور محامي عن المتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم حازم محمد محمد، عامل جراج يبلغ من العمر 48 عاما، بقتل إمام مسجد أمام باب الجامع، في منطقة الأميرية.

وحضر المتهم جلسة المحاكمة، بينما تغيب محاميه عن الحضور، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 14 مايو المقبل لحضور محامي عن المتهم.

وكشف أمر إحالة المتهم بقتل إمام جامع إلى محكمة الجنايات، أن المتهم قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم أنه أحرز سلاحين أبيضين دون مسوغ قانوني.

وأدلى الشاهدين الأول والثاني بشهادتهما أمام المحكمة، مؤكدين أن المتهم هو من قتل الإمام، بسينما أوضح الشاهد الثاني أن المتهم كان يحمل سلاحين أبيضين في يده.

واعترف المتهم بقتل الإمام في تحقيقات النيابة العامة، قائلا إنه قتل الإمام بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأجرى المتهم محاكاة تصويرية توضح كيفية ارتكابه للواقعة.

كما أكد تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي تعرض لها الإمام أدت إلى وفاته.