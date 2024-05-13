جنايات الاسماعيلية: المشدد 10 سنوات للأب وابنة لإتجارهما في الكيف

عاقبت محكمة جنايات الاسماعيلية المتهم خالد ونجلة بدر بالسجن المشدد عشر سنوات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمدنصرالدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف واحمد حمدى ومصطفي فؤاد بأمانة سر محمد عبدالهادي.

كان المستشار محمد موسي المحامى العام لنيابات الاسماعيلية قد احالهما لمحكمة الجنايات لأنهما في يوم ۲۹-۸-۲۰۲۳ بدائرة مركز شرطة ابوصوير محافظة الإسماعيلية.

حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً « هيروين » فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كانت مباحث ابوصوير قد القت القبض علي الاب ونجلة في احد الاكمنة علي طريق الاسماعيلية بورسعيد منطقة الكيلو 11 دائرة مركز ابوصوير وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار وباحالتهما لمحكمة الجنايات اصدرت حكمها السابق.