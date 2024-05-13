نشاط مكثف لجامعة كفر الشيخ بقوافل طبية وبيطرية وندوات توعوية

«دسوقى»: نسعى لخدمة المجتمع المحيط إلى جانب الدور التعليمى وفقًا لرؤية 2030

نظمت جامعة كفر الشيخ اليوم قافلة طبية شاملة إلى قرية المنشية الكبرى والقرى المجاورة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة.

وشارك فى القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وبمشاركة طلاب من جماعة أصدقاء البيئة بكليتى الآداب والتربية الرياضية.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تواصل تنفيذ القوافل الطبية بمختلف أنحاء المحافظة فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط داخل قرى المحافظة.

وأكد « دسوقي» على استمرار الجامعة فى إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشرى والاسنان والتمريض، موجهًا باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وأضافت الدكتورة أمانى شاكر، أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبى على 994 حالة من أبناء قرية المنشية الكبرى والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

كما نظمت الجامعة قافلة بيطرية إلى قرية صندلا والقرى المجاورة بمركز كفر الشيخ، حيث أكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة وضعت خطة للمساهمة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» من خلال إطلاق عدد من القوافل العلاجية البيطرية المجانية، بهدف تنمية الثروة الحيوانية، مضيفًا أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التى تقدمها الجامعة لهم.

وأضاف الدكتور بسيونى هليل، عميد كلية الطب البيطري، أن القافلة ضمت فرق علاجية فى مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية - الولادة وأمراض نقص الخصوبة - الأمراض الباطنة والأمراض المعدية - أمراض الدواجن), وتم توقيع الكشف المجانى وصرف العلاج وعمل العمليات اللازمة لعدد ١٥٠٠ حالة دواجن، و٣٢ حالة جراحة، و٧٠ حالة تناسليات، و٣٧٠ حالة باطنة.

فى سياق آخر، نظم مركز الخدمة العامة بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع كلية الحقوق بالجامعة، دورة تدريبية لطلبة كلية الحقوق تحت عنوان «مواجهة جرائم الفساد وتعارض المصالح فى الوظيفة العامة»، والتى عقدت بمسرح الجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة كفر الشيخ، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضرها الدكتور محمد شوقى عبد العال، أستاذ القانون الدولى بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ووكيل الكلية الأسبق، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، على نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة الفساد والتصدى له بشتى صورة، مشيرُا إلى أن الجامعة قد تبنت العديد من الممارسات الإيجابية للوقاية من الفساد ومكافحته وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 لمكافحة الفساد من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية لمكافحته.

وأضاف «دسوقي» أن الجامعة تعمل على زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد من خلال تنظيم لقاءات ومحاضرات للتوعية بأهمية مخاطر الفساد وأهمية مكافحته وتنفيذ برنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومدونة السلوك الوظيفى.