الإثنين 13 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيراري يتعاقد مع مسؤولين اثنين من صفوف مرسيدس

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلن فريق فيراري الإيطالي المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 اليوم الاثنين تعاقده مع مسؤولين اثنين من فريق مرسيدس.

وقبل أشهر قليلة أعلن فيراري التعاقد مع لويس هاميلتون سائق للفريق الألماني والفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات من قبل، بداية من الموسم المقبل.

وكشف فيراري اليوم عن تعاقده مع جيرومي دي امبروسيو الذي أناب عن مدير فريق مرسيدس توتو وولف خلال سباقين الموسم الماضي، ليصبح نائبا لمدير الفريق فريد فاسور.

وسيتولى دي امبروسيو أيضا مسؤولية الإشراف عن برنامج السائقين الشباب.

كذلك تعاقد فيراري مع لويك سيرا وسيصبح مسؤولا عن هيكل سيارة الفريق الإيطالي، بعد رحيله عن صفوف مرسيدس ‏في وقت سابق من العام الجاري، بحسب وكالة أنباء "بي ايه" البريطانية.

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