عاجل
مصدر رفيع المستوى: مصر تبلغ الوسطاء رفضها التصعيد الإسرائيلي عزت الرشق: تصريحات نتنياهو حول استسلام حماس لوقف الحرب تعكس وضعه المأزوم
الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عزت الرشق: تصريحات نتنياهو حول استسلام حماس لوقف الحرب تعكس وضعه المأزوم

حماس
حماس

قال عزت الرشق ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن تصريحات نتنياهو اليوم، حول إمكانية وقف الحرب من خلال استسلام الحركة وإلقاء سلاحها وتسليم الرّهائن، هي تصريحات سخيفة  للاستهلاك المحلي تعكس حقيقة وضعه المأزوم الذي وصل إليه بعد مرور 220 يوماً من عدوانه وحرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها ضدَّ أهلنا في قطاع غزَّة.

وأضاف عزت الرشق: أن نتنياهو لم يحقّق أيّاً من أهدافه العدوانية، سوى ارتكاب مزيد من المجازر المروّعة ضد المدنيين العزَّل، كما توضح مستوى الخوف من حالة ارتفاع وتيرة الدَّعم لقضية شعبنا ومشروعية حقوقه حول العالم، وتكشف مجدّداً انهزامه التاريخي أمام صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا التي تسطّر يومياً ملاحم بطولية على أرض غزَّة، في كلّ محاور الاشتباك.

 

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن نتنياهو يبيع الوهم بحديثه عن نقاش بشأن ضمان إجلاء قادة الحركة إلى خارج قطاع غزة ونفيهم، تؤكد مجدداً أنه لا يزال يعيش أوهامه وأحلامه في تحقيق نصر مزعوم، لن يتحقّق أبداً ، أو النيل من رموز شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزَّة، الذين لا يعرفون الانكسار ولا  الاستسلام .

 

مواد متعلقة

حزب الله يدفع جيش الاحتلال لإخلاء مستوطنات محيطة بقاعدة ميرون العسكرية

من الأسير هيرش بولين الذي أعلن أبو عبيدة فقدان الاتصال بالخلية التي تحرسه؟

الاحتلال الإسرائيلي يقتل ويصيب موظفين أمميين في رفح... تفاصيل

أبو عبيدة: انقطع اتصالنا مع مجموعة تحرس أربعة أسرى من بينهم هيرش جولدبيرغ بولين

نصر الله: جبهات لبنان واليمن والعراق والضفة الغربية وإيران كلها مكملة لجبهة غزة

صواريخ حزب الله تدك موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة

عاجل.. جيش الاحتلال يقطع الاتصالات بالكامل عن مخيم جباليا

سيرغي شويغو.. بوتين يطيح بوزير الدفاع الروسي "حليفه القديم"
الجريدة الورقية