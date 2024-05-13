ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب غانا

اكدت مصادر صحفية وثيقة الصلة بنادي ليفربول الانجليزي ان مسئولي النادي الانجليزي يقتربون من اتمام صفقة ضم محمد قدوس نجم فريق ويستهام يونايتد الانجليزي لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وكشفت صحيفة الديلي ستار الانجليزية ان مسئولي نادي ليفربول يتابعون محمد قدوس من فترة طويلة مع فريق ويستهام ويجدون انه احد افضل الحلول الموجودة لتدعيم الفريق في الجانب الهجومي خلال الموسم المقبل .

وقالت الديلي ستار ان محمد قدوس يمتلك شرطا جزائيا في تعاقده مع ويستهام بقيمة 85 مليون جنية استرليني يبدو ان ليفربول مستعد لسدادها لضم الاعب الغاني الدولي خاصة وان مسئولي ليفربول اجتمعوا بمحمد قدوس وممثليه خلال الفترة الماضية لترتيب انضمامه لفريق ليفربول خلال الانتقالات الصيفية والاعب مقتنع تماما بالانتقال الى ليفربول .

يذكر ان محمد قدوس سبق و ان لعب في صفوف نادي اياكس امستردام الهولندي قبل انتقاله الى ويستهام يونايتد الانجليزي قبل موسمين .

من ناحية اخرى اكدت الديلي ستار ان صفقة التعاقد مع المدير الفني الهولندي ارني سلوت اقتربت نهائيا من الانتهاء حيث اتفقت ادارة ليفربول مع ادارة فينورد روتردام على قيمة المقابل المادي الذي يتم سداده من اجل انتقال المدير الفني الهولندي لتدريب ليفربول وان اعلان الصفقة بشكل رسمي سيتم من خلال نادي ليفربول عقب انتهاء اخر مباريات الموسم الحالي امام استون فيلا و مغادرة المدير الفني الالماني يورجن كلوب قلعة الميرسيسايد بشكل رسمي .