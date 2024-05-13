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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

طهران تؤكد تمسكها بعقيدتها النووية وتعارض استخدام الأسلحة الذرية

طهران
طهران

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية، لافتًا إلى أن بلاده تعارض استخدام الأسلحة النووية.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إنه "لم يطرأ أي تغيير على العقيدة النووية الإيرانية.. وتعارض إيران استخدام الأسلحة النووية ونعتقد أن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

كان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قد طالب في حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في مدينة أصفهان وسط إيران، الاثنين الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بدورها في مراقبة البرنامج النووي الإيراني بعيدا عن التأثيرات والضغوط السياسية.

وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إيران قبل أيام، وشارك حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات النووية، في مدينة أصفهان إلى جانب العديد من المسؤولين وسفراء الدول الأجنبية.

وعقد غروسي اجتماعات في إيران مع رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي وعدد من المسؤولين.

وکان غروسي قد ذكر، في يناير الماضي، أن الوكالة لا تعارض تطوير البرنامج النووي الإيراني، ولكن يجب على طهران أن تمتثل للالتزامات ذات العلاقة.

وذكر غروسي أن إيران "لا تزال لا تسمح لبعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها على أساس جنسيتهم، وهذا أمر غير مثمر على الإطلاق".

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